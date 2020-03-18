Trabzonspor'da sorun çözüldü! Genç yıldız forma giyebilecek...

Sezon başında Atakan Gündüz ile beraber Altınordu’dan Trabzonspor’a katılan ancak İzmir ekibinin ‘usulsüz transfer’ olarak nitelendirip gerekli belgeleri vermemesi nedeniyle Trabzonspor formasını giyemeyen Salih Kavrazlı önceki gün 18. yaşına girdi.
Bordo-Mavili camianın büyük umutlar beslediği genç oyuncunun artık önümüzdeki sezon Trabzonspor forması giymesinde herhangi bir engel kalmadı. Karadeniz ekibi böylece Salih’in lisansını çıkartabilecek.
Spor camiası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Bernard Mensah, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler üzerinde yoğunlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı futbolcuya yeni sezonda Beşiktaş forması giydirmek için girişimlere şimdiden başladı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic var...
Galatasaray'a Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olan Şener Özbayraklı performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli sağ bekle sezon sonu yolların ayrılacağı öğrenildi.
İNGİLİZ basını, Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen eski Kasımpaşa oyuncusu Mahmut Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer için harekete geçildi.
GALATASARAY yeni sezonda da Diagne'yi kadrosunda düşünmüyor.