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aksam.com.tr
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 11:20
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  • 18 Mart 2020 Çarşamba 11:20

Trabzonspor'da sorun çözüldü! Genç yıldız forma giyebilecek...

Trabzonspor'da sorun çözüldü! Genç yıldız forma giyebilecek...

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Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği fakat gerekli belgelerin alınamaması nedeniyle forma giyemeyen Salih Kavrazlı konusunda oyuncunun 18 yaşına basmasıyla sorun çözülmüş oldu.

Sezon başında Atakan Gündüz ile beraber Altınordu’dan Trabzonspor’a katılan ancak İzmir ekibinin ‘usulsüz transfer’ olarak nitelendirip gerekli belgeleri vermemesi nedeniyle Trabzonspor formasını giyemeyen Salih Kavrazlı önceki gün 18. yaşına girdi.

Bordo-Mavili camianın büyük umutlar beslediği genç oyuncunun artık önümüzdeki sezon Trabzonspor forması giymesinde herhangi bir engel kalmadı. Karadeniz ekibi böylece Salih’in lisansını çıkartabilecek.

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