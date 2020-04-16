Trabzonspor'da Sörloth ve Ekuban paylaşılamıyor

Fırtına’nın golcüleri kıymete bindi... Süper Lig’in 26 haftasını lider tamamlayan Bordo-Mavililer, tam anlamıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Özellikle Sörloth’u dev ekipler istiyor. Dış basında çıkan iddialara göre Bayern Münih ve Real Madrid, Norveçli yıldızı takip ediyor. Manchester United, Napoli, Milan, Sevilla, Lyon ve Marsilya da gündemdeki diğer takımlar. Sörloth’un bonservis bedeli şimdiden 25-30 milyon Euro gösteriliyor. Trabzonspor’un ise sadece 6 milyon Euro karşılığında şu an kiralık olan başarılı golcünün tapusunu alma şansı bulunuyor. Sadece Sörloth için değil, Ekuban konusunda da ciddi yarış var.
Ekuban’a 4 talip...
Önemli bir sakatlık geçirmesine rağmen iyi bir dönüş yapan 26 yaşındaki Ekuban için özellikle İskoç kulüpleri Celtic ve Rangers istekli. Ganalı hücumcu aynı zamanda Lazio’nun listesinde yer alırken, İngiliz basınına göre Premier Lig ekibi Brighton da devrede. Görünen o ki, lig bitiminde Trabzonspor’un kapısı ciddi tekiflerle çalınacak.
"Türkiye en iyi kararımdı"
Bu sezon 25 gol ve 6 asistlik performansıyla transferin gözdesi haline gelen Alexander Sörloth, Eurosport’a konuştu. Trabzon’da çok mutlu olduğunun altını çizen Norveçli golcü, “Trabzon’da kalabilirdim ama yönetim izin verince Norveç’e geldim. Aileme ve sevgilime yakın olmayı tercih ettim. Trabzon’da mükemmel bir hayatım var. Türkiye’ye giderek hayatımın en iyi kararını verdim. Bu açık şekilde ortada” diye konuştu.
(Fanatik)
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