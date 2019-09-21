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Trabzonspor'da Sörloth ile özel görüşme

Trabzonspor'da Sörloth ile özel görüşme

Trabzonspor'da teknik ekip, sezon başındaki formundan uzaklaşan Sörloth ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da sezon başındaki formunun uzağına düşen ve bu nedenle keyfi kaçan Sörloth ile teknik ekibin özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Yıldız futbolcuya moral veren Bordo-Mavililer'in, "Her oyuncunun geçebileceği süreçlerden geçiyorsun. Bu senin ne kadar kaliteli olduğun gerçeğini değiştirmez. Taraftarımız da sana destek vermeye devam edecektir. Yeter ki sen iyi çalışmaya devam et" dedi.

(Fanatik)

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