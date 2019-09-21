Trabzonspor'da Sörloth ile özel görüşme

Trabzonspor'da sezon başındaki formunun uzağına düşen ve bu nedenle keyfi kaçan Sörloth ile teknik ekibin özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Yıldız futbolcuya moral veren Bordo-Mavililer'in, "Her oyuncunun geçebileceği süreçlerden geçiyorsun. Bu senin ne kadar kaliteli olduğun gerçeğini değiştirmez. Taraftarımız da sana destek vermeye devam edecektir. Yeter ki sen iyi çalışmaya devam et" dedi.

(Fanatik)