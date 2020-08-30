Trabzonspor'da Sörloth çıkmazı

AKŞAM

İtalyan basınında Sörloth'un, C.Palace üzerinden Inter'e transfer olacağı şeklinde çıkan haberler Trabzonspor taraftarını tedirgin etti.

Ancak Norveçli golcünün, Trabzonspor’da bu sezon devam etme kararı aldığı ve kesinlikle ayrılmayı düşünmediği bildirildi. Buna rağmen Karadeniz ekibi Sörloth’u yeni bir anlaşmaya razı edemezse ayrılma ihtimali var. Çünkü oyuncunun eski kulübü C.Palace uzun süredir 9 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Sörloth’u almak ve bir başka kulübe satmak için çalışıyor.

