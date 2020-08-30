Trabzonspor'da Sörloth çıkmazı

Ancak Norveçli golcünün, Trabzonspor’da bu sezon devam etme kararı aldığı ve kesinlikle ayrılmayı düşünmediği bildirildi. Buna rağmen Karadeniz ekibi Sörloth’u yeni bir anlaşmaya razı edemezse ayrılma ihtimali var. Çünkü oyuncunun eski kulübü C.Palace uzun süredir 9 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Sörloth’u almak ve bir başka kulübe satmak için çalışıyor.
Orta saha transferinde umduğunu bulamayan Galatasaray, daha fazla vakit kaybetmemek için bonservisi elinde olan iki yabancı orta sahaya yöneldi:
Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'un sosyal medyada DHKP-C'li Ebru Timtik ile ilgili destek mesajı paylaşması Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı.
Fenerbahçe'nin efsane savunmacısı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün yeni transferi vatandaşı Mauricio Lemos'u değerlendirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef şu dört futbolcu: Nikola Kalinic, Francisco Montero, Davide Santon ve Gökhan Töre
Fenerbahçe, Lemos'un partnerini buldu. Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı. Kongolu futbolcunun, İstanbul'a gelmesi bekleniyor.