  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ağustos 2020 Pazar 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Sörloth çıkmazı

Trabzonspor'da Sörloth çıkmazı

Paylaş

AKŞAM

İtalyan basınında Sörloth'un, C.Palace üzerinden Inter'e transfer olacağı şeklinde çıkan haberler Trabzonspor taraftarını tedirgin etti.

Ancak Norveçli golcünün, Trabzonspor’da bu sezon devam etme kararı aldığı ve kesinlikle ayrılmayı düşünmediği bildirildi. Buna rağmen Karadeniz ekibi Sörloth’u yeni bir anlaşmaya razı edemezse ayrılma ihtimali var. Çünkü oyuncunun eski kulübü C.Palace uzun süredir 9 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Sörloth’u almak ve bir başka kulübe satmak için çalışıyor. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Bomba gelişme! F.Bahçe, takas formülüyle Visca'yı bitiriyor
Bomba gelişme! F.Bahçe, takas formülüyle Visca'yı bitiriyor

Bomba gelişme! F.Bahçe, takas formülüyle Visca'yı bitiriyor

Ver Dorukhan'ı al Babel ve Linnes'i
Ver Dorukhan'ı al Babel ve Linnes'i

Ver Dorukhan'ı al Babel ve Linnes'i

Ve bomba patlıyor! F.Bahçe, Zahavi'yle görüşmelere başladı...
Ve bomba patlıyor! F.Bahçe, Zahavi'yle görüşmelere başladı...

Ve bomba patlıyor! F.Bahçe, Zahavi'yle görüşmelere başladı...

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Aslan'a iki orta saha: Henriksen ve Kuzyaev
Aslan'a iki orta saha: Henriksen ve Kuzyaev

Aslan'a iki orta saha: Henriksen ve Kuzyaev

Orta saha transferinde umduğunu bulamayan Galatasaray, daha fazla vakit kaybetmemek için bonservisi elinde olan iki yabancı orta sahaya yöneldi:

Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

Beşiktaş yöneticisne tepki büyük: 'İstifa et'
Beşiktaş yöneticisne tepki büyük: 'İstifa et'

Beşiktaş yöneticisne tepki büyük: 'İstifa et'

Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'un sosyal medyada DHKP-C'li Ebru Timtik ile ilgili destek mesajı paylaşması Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı.

Lugono: 'Lemos benden daha teknik ve hızlı'
Lugono: 'Lemos benden daha teknik ve hızlı'

Lugono: 'Lemos benden daha teknik ve hızlı'

Fenerbahçe'nin efsane savunmacısı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün yeni transferi vatandaşı Mauricio Lemos'u değerlendirdi.

Beşiktaş'tan dörtlü transfer bombası
Beşiktaş'tan dörtlü transfer bombası

Beşiktaş'tan dörtlü transfer bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef şu dört futbolcu: Nikola Kalinic, Francisco Montero, Davide Santon ve Gökhan Töre

Tisserand, Fenerbahçe için geliyor
Tisserand, Fenerbahçe için geliyor

Tisserand, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, Lemos'un partnerini buldu. Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı. Kongolu futbolcunun, İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.