Trabzonspor'da son aday William Pottker

SPOR GÜNDEMİ

Yılın takasında Beşiktaş ve F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme Yılın takasında Beşiktaş ve F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarı doğrultusunda Ozan Tufan transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Siyah-Beyazlı yönetim, milli futbolcuya karşılık sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı planlıyor. Yeni transferler sonrası forma şansının azaldığını düşünen Ozan Tufan da eski hocası Sergen Yalçın ile tekrar çalışmaya olumlu bakıyor.

G.Saray'ın teklifini kabul etti! Orta sahaya bir yıldız daha G.Saray'ın teklifini kabul etti! Orta sahaya bir yıldız daha İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.

Yeni transferin ön çapraz bağları koptu, 6 ay yok! Yeni transferin ön çapraz bağları koptu, 6 ay yok! Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Eskişehirspor genç golcüsünü Avrupa'ya gönderdi Eskişehirspor genç golcüsünü Avrupa'ya gönderdi Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.

Ne Kalinic ne Cisse! İşte Fener'in yeni golcüsü... Ne Kalinic ne Cisse! İşte Fener'in yeni golcüsü... Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.