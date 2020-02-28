Trabzonspor'da savunma alarmı! Hüseyin Çimşir formül arıyor...

Süper Lig’de hafta sonu Çaykur Rizespor’u konuk edecek Trabzonspor, savunma oyuncuları konusunda sıkıntı yaşıyor. Son haftalarda takımın stoperde değişmez oyuncusu olan Arjantinli futbolcu Gaston Campi, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş maçı sonrası kasıklarında ağrı hisseden Joao Pereira da antrenmanlara katılamazken Da Costa da dünkü çalışmaya çıkmadı. Pereira’nın durumunun değerlendirildiği, Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu, Da Costa’nın ise sakatlığında son durumun bugün netleşeceği belirtildi.
Gözler Hüseyin Türkmen’de
Bir diğer stoper oyuncusu Majid Hosseini de kasıklarındaki ağrıdan dolayı son haftalarda takımdan ayrı olarak doktor kontrolünde çalışıyor. Devre arasında takıma katılan ancak şu ana kadar bir lig maçında forma giyemeyen Brezilyalı stoper Mesias ise antrenman sonrasında özel olarak çalışarak fiziksel eksiklerini gideriyor. Ligin ilk yarısında takımın savunmadaki değişmez isimlerinden olan Hüseyin Türkmen de son haftalarda yedek kulübesinde yer alıyor.
Nwakaeme’de belirsizlik var
Karadeniz ekibinde savunmanın yanı sıra forvetteki etkili oyuncu Nwakaeme’nin de sakatlığı konusunda belirsizlik sürüyor. Demir Grup Sivasspor maçında arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle oyundan alınan, Beşiktaş maçında ise forma giyemeyen Nwakaeme, henüz takımla çalışmalara başlayamadı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, sağlık heyetinin sunacağı rapor doğrultusunda, kadroya son şeklini vermeye çalışacak.
Kupadaki Erzurum maçında 90 dakika sahada kalan ve performansı beğenilen Messias, Rize karşısında ligdeki ilk sınavına çıkabilir.
Kupadaki Erzurum maçında 90 dakika sahada kalan ve performansı beğenilen Messias, Rize karşısında ligdeki ilk sınavına çıkabilir.
(Fanatik)
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir tur atladı.
Beşiktaş'ın 2018 yılında girişimlerde bulunduğu ancak transferini gerçekleştiremediği Alphonso Davies'in piyasa değeri an itibarıyla 40 milyon Euro!
İngilizler, Sörloth’un fiyatının 50 milyon euroya çıktığını yazdı. Crystal Palace taraftarları ise Trabzonspor’a verilen 6 milyon euro satın alma opsiyonuna isyan etti.
Siyah-Beyazlılar, Alman eldivenin yerine milli file bekçisini düşünüyor. 31 yaşındaki isim de bu teklife sıcak bakıyor...