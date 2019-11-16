Trabzonspor'da şampiyonluk kozu Ndiaye

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SÜPER Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, ocak ayı için transfer harekatına erken başladı. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Bordo-Mavili yönetim, ilk hedef olarak eski Galatasaraylı Badou Ndiaye’yi gündemine aldı.

Senagalli orta sahayı şampiyonluk kozu olarak gören Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Stoke City’ye kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. İngiliz ekibi kiralama ücreti olarak 500 bin euro talep ederken, Ndiaye’nin bonuslar hariç garanti ücret olarak yarım sezonluğuna 1.5 milyon euro istediği bildirildi.