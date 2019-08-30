Trabzonspor'da, Portekizli stoper İvanildo Fernandes oynadığı futbolla sınıfta kaldı

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam AEK karşısında takım olarak çok kötü bir futbol oynamasına rağmen, turu geçmeyi başaran Trabzonspor’da bazı oyuncular tribünlerden büyük tepki aldı.

İVANİLDO FERNANDES SINIFTA KALDI

İlk maçı Spyros Louis Stadı’nda 3-1 kazanan ve skorun rahatlığıyla sahaya çıkan bordo mavililerde sağ bek Pereira, genç futbolcu Yusuf Sarı ve Jose Sosa’nın sergilediği kötü performans camiayı şaşırtırken, özellikle Sporting Lizbon'dan transfer edilen İvanildo Fernandes’in oynadığı futbol taraftarlara resmen korkulu rüyalar yaşattı. Ayağına aldığı her topta tribünlere panik havası estiren ve yenilen ilk golde büyük bir hata yapan Fernandes’in Kadıköy deplasmanında forma giyme şansının çok zor olduğu belirtilirken, Ünal Karaman’ın Campi’nin yanında Hüseyin Türkmen veya Hosseini’yi deneyeceği öğrenildi.

FERNANDES ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARINDA OYNAR!

90 dakika boyunca neredeyse hiçbir olumlu hamlesi olmayan ve son derece acemi bir görüntü veren 23 yaşındaki Portekizli stoper, kendisini izleyenleri hayal kırıklığına uğratırken, Fernandes’in bundan sonra zorluk derecesi daha düşük maçlarda forma giyebileceği düşünülüyor.