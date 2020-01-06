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  3. Trabzonspor'da Onazi ve Fernandes ile yollar ayrılacak

Trabzonspor'da Onazi ve Fernandes ile yollar ayrılacak

Trabzonspor'da Onazi ve Fernandes ile yollar ayrılacak

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak isteyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını yürütürken Onazi ve Ivanildo Fernandes ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

Badou Ndiaye transferi ile şampiyonluk yolunda çok önemli bir hamle yapan Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Ancak Fırtına’nın önünde bir engel var. 14 yabancı futbolcu kontenjanını dolduran Karadeniz ekibi, yeni transferlerin önünü açmak için birkaç yabancı oyuncusuyla vedalaşmak zorunda.

Bu doğrultudaki ilk ismin geçen sezon aşil tendonu kopan ve yaklaşık 1 sene sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi olduğu öğrenildi. Henüz istenen seviyeye ulaşamayan Nijeryalı futbolcunun, sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.

Stoper hattını da güçlendirmeyi amaçlayan Bordo- Mavililer’de gönderilmesi planlanan bir diğer isim ise İvanildo Fernandes. Portekiz ekibi Sporting Lizbon’dan kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun da kiralık sözleşmesi iptal edilebilir.

Geldiği günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Avdijaj’ın da kiralanması söz konusu.  

(Fanatik)


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