Trabzonspor'da Onazi ve Ekuban idmana katılmadı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ile Gana asıllı İtalyan futbolcu Caleb Ekuban katılmadı.
Evkur Yeni Malatyaspor maçında sağ dizinden sakatlanan ve antrenmanlarda yer alamayan Ekuban'ın tedavisinin sürdüğü ve karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Ordu'da maddi hasarlı trafik kazası geçirdikten sonra izin verilen Hüseyin Türkmen ise antrenmanda yer alarak takımla çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.