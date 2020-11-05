Trabzonspor'da Nwakaeme bilmecesi

Süper Lig’de 7 haftada 5 puanda kalan Trabzonspor, kötü gidişatına deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçıyla sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Eddie Newton ile de yolları ayıran bordo-mavililer, milli ara öncesi Alanyaspor deplasmanında moralli ayrılmak isterken yeni hocasını ise dikkatlerin dağılmaması adına bu maç sonrasına bıraktı.
Karadeniz ekibinde yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, Abdullah Avcı ismi ise ön planda bulunuyor. Sözleşme yılı konusunda Avcı ile görüşmeler devam ederken, teknik adam konusunda ince eleyip sık dokuyan bordo-mavililer, kamuoyunun Abdullah Avcı beklentisinin aksine sürpriz bir isime de dönebileceği konuşuluyor.
NWAKAEME RİSK EDİLMEYEBİLİR
Trabzonspor’da ağrıları bulunan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme zorlu Alanyaspor maçında risk edilmeyebilir. İki gündür antrenmanlara çıkmayan oyuncunun durumu bugün yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak. Gana Milli Takımı’ndan dönüşte koronavirüs testi pozitif çıkan Caleb Ekuban’ın ise herhangi bir sorunu kalmadı. Oyuncunun kritik karşılaşmada forma giymesi beklenirken Abdulkadir Parmak’ın ise ilk on bire dönüş yapması bekleniyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyor. Başarılı antrenör, “Yüzde 70 kapasitedeyiz. Yüzde yüze ulaştığımızda önümüzde kimse duramaz. Şampiyonluğu kimseye kaptırmayacağız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.