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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 14:37
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Trabzonspor'da Nwakaeme bilmecesi

Trabzonspor'da Nwakaeme bilmecesi

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Trabzonspor'da gözler Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı kritik Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Milli ara öncesi moral bulmak isteyen Karadeniz ekibinde yeni teknik direktörün ismi de bu maç sonrasına bırakıldı.

Süper Lig’de 7 haftada 5 puanda kalan Trabzonspor, kötü gidişatına deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçıyla sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Eddie Newton ile de yolları ayıran bordo-mavililer, milli ara öncesi Alanyaspor deplasmanında moralli ayrılmak isterken yeni hocasını ise dikkatlerin dağılmaması adına bu maç sonrasına bıraktı.

Karadeniz ekibinde yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, Abdullah Avcı ismi ise ön planda bulunuyor. Sözleşme yılı konusunda Avcı ile görüşmeler devam ederken, teknik adam konusunda ince eleyip sık dokuyan bordo-mavililer, kamuoyunun Abdullah Avcı beklentisinin aksine sürpriz bir isime de dönebileceği konuşuluyor.

NWAKAEME RİSK EDİLMEYEBİLİR

Trabzonspor’da ağrıları bulunan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme zorlu Alanyaspor maçında risk edilmeyebilir. İki gündür antrenmanlara çıkmayan oyuncunun durumu bugün yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak. Gana Milli Takımı’ndan dönüşte koronavirüs testi pozitif çıkan Caleb Ekuban’ın ise herhangi bir sorunu kalmadı. Oyuncunun kritik karşılaşmada forma giymesi beklenirken Abdulkadir Parmak’ın ise ilk on bire dönüş yapması bekleniyor.

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