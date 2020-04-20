Trabzonspor'da Ndiaye problemi yaşanıyor

Trabzonspor'da Sosa ve Novak hamleleri sonrası kiralık oynayan Badou Ndiaye için de girişim bekleniyor. Ancak Stoke City mevcut şartlarda sadece ‘satılık' tekliflerine sıcak bakıyor.

Trabzonspor’da koronavirüs gündeminin yanında iç transfer çalışmaları da sürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa ve Filip Novak’la sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmıştı.

Bordo-mavili takımın hedefinde şimdi de Badou Ndiaye bulunuyor. Devre arasında Stoke City’den kiralanan Senegalli orta saha için girişimler hedefleniyor.

Ancak İngiliz basınında yer alan haberlerde; Stoke City farklı bir plan düşünüyor. Haberlerin detayında; hem koronavirüs nedeniyle hem de genel itibariyle ekonomik anlamda para kazanmak isteyen Championship kulübü, Ndiaye’den de para kazanma fikrine sıcak bakıyor.

Daha önce Galatasaray’a da kiralanan tecrübeli oyuncu için artık bonservis tekliflerinin isteneceği yazıldı. Buna göre sezon sonunda kiralık anlaşması bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu için satış düşünüyor. Stoke City ile sözleşmesi de 2022’de bitecek Badou Ndiaye için çözüm bulunması gerekecek.

Trabzonspor’dan geldiği günden bu yana takıma direkt adapte olmayı başaran Ndiaye, 13 resmi maça çıktı, 1 gol atıp 4 asist yaptı.

(Milliyet)