Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları negatif

Trabzonspor, kulübe yapılan 6. koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



“Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.”