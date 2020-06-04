Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları negatif

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.”
Koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gidecek olan Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek voleybol takımı başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sordyl, 1,5 yıldır Sarı-Lacivertli takımın başındaydı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerinin yarın TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağını duyurdu.
Trabzonspor, kulübe yapılan 6. koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, İrlandalı forvet Shane Long'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Hong Konglu iş adamı Au Yeung Wai, İngiltere Championship takımlarından Wigan Athletic'i satın aldı.