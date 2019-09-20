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  3. Trabzonspor'da kahraman Uğurcan Çakır!

Trabzonspor'da kahraman Uğurcan Çakır!

Trabzonspor'da kahraman Uğurcan Çakır!

Teknik direktör Ünal Karaman savunmada aradığını bir türlü bulamadı. Campi - Hosseini ikilisi de dün gece çare olamadı.

Getafe karşısında 18. dakikada yenilen golde Campi'nin pozisyon hatası eleştirilirken, teknik patron Ünal Karaman bu sezon 9 resmi maçta 4 farklı stoper ikilisi ile mücadele etti. Getafe maçına Campi- Hosseini ikilisiyle başlayan Karaman, daha önce bu bölgede Hosseini- Fernandes, Campi-Fernandes ve Hüseyin-Hosseini denemelerinde bulundu. Bordo-mavililer 9 resmi maçta (5 Avrupa / 4 lig) kalesinde 12 gol gördü. Çıktığı son dört resmi maçta da galibiyet alamayan (AEK, F.Bahçe, G.Birliği, Getafe) Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde ilk kez 4 maç üst üste galibiyet yüzü göremedi.

FARKI UĞURCAN ÖNLEDİ

İlk yarıda kalesinde bir gol gören Uğurcan ikinci yarı kurtarışlarıyla tarihi farkın olmasına izin vermedi. 23 yaşındaki kaleci 60'ta sert ortayı iki hamlede etkisiz hale getirdi. 68'de savunmaya çarpıp yön değiştiren topu iyi kontrol etti. 74'te Kenedy'nin yakın direğe yaptığı vuruşu kurtardı. 80'de ise topu köşeden çıkardı.

ERTUĞRUL DOĞAN'A 60 GÜN CEZA

PFDK, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ı sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Planlı bir şekilde hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirten Doğan, "Her türlü ayak oyunu ve entrikadan uzak tertemiz bir sezon geçirmeyi beklerken yine kendimizi geçmişten alışkın olduğumuz karanlık senaryoların içinde bulduk. Trabzonspor'un hakkını söke söke alma dönemi başlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

BASEL, KRASNODAR'I TOPA TUTTU: 5-0

C Grubu'ndaki diğer maçta Basel, Krasnodar'ı farklı yendi. Ev sahibi ekip ilk yarıyı K.Bua'nın 9 ve 40'ta attığı gollerle 2-0 önde kapatırken, ikinci yarıya da hızlı başladı. 52'de Zuffi farkı 3'e çıkardı. 54'te Vilhena'nın kendi kalesine attığı golle durum 4-0'a geldi. Skoru 79'da Okafor ilan etti: 5-0.

(Sabah)

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