Trabzonspor'da Jose Sosa imzayı atıyor

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Jose Sosa sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yönetimle her konuda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Sosa ile prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.
NOVAK'TA SORUN YOK
Sosa'nın mayıs sayı başında resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak 34 yaşındaki oyuncunun bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro alacağı öğrenildi. Sosa gibi Flip Novak'ın da yönetimle her konuda anlaşma sağladığı biliniyor.
Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli yıldız Sosa bu sezonki performansıyla büyülüyor.
Tangocu Jose Sosa, bu sezon forma giydiği 36 karşılaşmada 18 gole katkı verdi.
(Takvim)
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşle havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Galatasaray yenilgisinin ardından Antalyaspor karşısında alınan beraberlik Fenerbahçe'yi teknik adam değişimine itmişti. Ersun Yanal, ayrılığın ardından ilk kez konuştu...
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Bu sezon Fenerbahçe'de çok az şansı bulduğu için mutsuz olan Mevlüt Erdinç'e Fransa'dan talip çıktığı öğrenildi.
Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.
Alman basını, bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth ile tam 20 kulübün ilgilendiğini yazdı.