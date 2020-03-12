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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 09:03
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 09:03

Trabzonspor'da Jose Sosa fırtınası devam ediyor

Trabzonspor'da Jose Sosa fırtınası devam ediyor

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Trabzonspor'un maestrosu, maça damgasını vurdu... Kaptan, önce Novak'a asist yaptı, 30. dakikada ise frikikten müthiş bir füzeyle Farnolle'ü avladı. Sosa, 2014-2015'ten bu yana ligin en fazla frikik golü (9) atan ismi olmayı başardı.

Bordo- Mavili formayla ikinci baharını yaşayan Jose Sosa, erteleme maçında sahneye çıktı. Kritik virajda sorumluluk alan kaptan, karşılaşmanın ilk yarısında fark yarattı. Sosa 10. dakikada Novak’ın golünde sağ taraftan adrese teslim bir orta yaptı. Arjantinli yıldız, 30. dakikada ise frikikte topun başındaydı. Sosa’nın yaptığı ilk vuruş, Gökhan Töre barajı ihlal ettiği için tekrarlandı. Trabzonspor’un maestrosu, 2. vuruşunda müthiş bir şut çıkardı ve Farnolle’ü çaresiz bıraktı. Fırtına’yı 2-0 öne geçiren isim olan Sosa, aynı zamanda Türkiye kariyerindeki 9. frikik golünü attı.

Çalışmanın karşılığı...

2014-2015 sezonunda Beşiktaş’a gelerek Türkiye kariyeri başlayan Sosa, arada 1 sezon Milan’a gittikten sonra Trabzonspor’a transfer olmuştu. Sosa, toplamda 5 sezonluk lig kariyerinde 9 frikik golü atarak, bu alanda en iyisi olmayı başardı. Sosa, idmanlarda yaptığı ekstra duran top çalışmasının karşılığını dün Malatya’da aldı.

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