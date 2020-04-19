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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 16:25
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 16:25

Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi uzatılıyor

Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi uzatılıyor

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Trabzonspor'un 2016-2017 sezonunun devre arasında Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Joao Pereira'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fırtına, Portekizli oyuncu ile sezon sonunda sözleşme yenileyecek.

Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın, Fırtına'dan ayrılma niyeti yok. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını dert etmeyen 35 yaşındaki futbolcu, sadece şampiyonluğa odaklanmış durumda. Tecrübeli oyuncunun profesyonelliğinden ve ilerleyen yaşına rağmen istikrarından memnun olan Bordo-Mavili yönetimin en kısa zamanda Pereira'ya yeni kontrat önermesi bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Portekizli yıldız 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergilerken, toplamda ise 105 maçta 3 gol 16 asistlik katkı sundu.

(Sabah)

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