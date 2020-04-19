Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi uzatılıyor

SPOR GÜNDEMİ

Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü... Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü... Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.

Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı Koronavirüs'ü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak "Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum, hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."

Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu Bu yıl Fenerbahçe'nin de Milli Takım'ın patronunun da Ferdi'den beklentisi çok büyük.

Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine... Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine... Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.

Nkoudou'dan Burak'a mesaj Nkoudou'dan Burak'a mesaj Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbola verilen aranın ardından çok güçlü bir şekilde döneceğini vurgulayarak, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan asistleri konusunda dikkatli olmasını istedi.

Trabzonspor'da imza vakti! Sözleşmesi uzatılıyor... Trabzonspor'da imza vakti! Sözleşmesi uzatılıyor... Trabzonspor'un 2016-2017 sezonunun devre arasında Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Joao Pereira'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fırtına, Portekizli oyuncu ile sezon sonunda sözleşme yenileyecek.