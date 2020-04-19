Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi uzatılıyor

Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın, Fırtına'dan ayrılma niyeti yok. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını dert etmeyen 35 yaşındaki futbolcu, sadece şampiyonluğa odaklanmış durumda. Tecrübeli oyuncunun profesyonelliğinden ve ilerleyen yaşına rağmen istikrarından memnun olan Bordo-Mavili yönetimin en kısa zamanda Pereira'ya yeni kontrat önermesi bekleniyor.
Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Portekizli yıldız 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergilerken, toplamda ise 105 maçta 3 gol 16 asistlik katkı sundu.
(Sabah)
Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.
Koronavirüs'ü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak "Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum, hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."
Bu yıl Fenerbahçe'nin de Milli Takım'ın patronunun da Ferdi'den beklentisi çok büyük.
Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbola verilen aranın ardından çok güçlü bir şekilde döneceğini vurgulayarak, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan asistleri konusunda dikkatli olmasını istedi.
Trabzonspor'un 2016-2017 sezonunun devre arasında Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Joao Pereira'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fırtına, Portekizli oyuncu ile sezon sonunda sözleşme yenileyecek.
F.Bahçe'nin Brezilyalı orta sahasının sezon tamamlandıktan sonra Fransa'ya geri döneceği iddia edildi.