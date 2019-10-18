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  3. Trabzonspor'da ikinci Viking yolda!

Trabzonspor'da ikinci Viking yolda!

Trabzonspor'da ikinci Viking yolda!

Takıma bu sezon katılan Sörloth’un başarılı performansı sonrası Trabzonspor yönetimi takıma bir Viking daha kazandırmak için harekete geçti.

Norveçli oyuncu ile vatandaş olan ve Odds BKK formasını giyen Filip Moller Delaveris için bir süredir araştırma yapan scout ekibinin olumlu rapor vermesi sonrası çalışmalara hız verildi. henüz 18 yaşında olan Delaveris hem forvette, hem de sol kanatta görev yapabiliyor. Delaveris, A Takım ile ligde 13 maça çıkıp 3 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

(Star)

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