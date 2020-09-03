Trabzonspor'da ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Kovid-19 testleri yapılmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Transferin en etkili takımı Fenerbahçe, 3 yıldızın transferi için son hamlelerini yapıyor. Eran Zahavi ile her konuda anlaşan, Marcel Tisserand'ı büyük ölçüde bitiren Sarı-Lacivertliler, asıl sükseyi Edin Visca transferiyle yapmak istiyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için yoğun mesai harcarken Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'e Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Miha Zajc ve Zanka ile 3-4 milyon euroluk bir ödeme yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız" dedi.
TFF, Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü, Gineli stoper Julian Jeanvier ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu
Gençlerbirliği Kulübü, orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.