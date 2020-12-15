Trabzonspor'da iki futbolcu koronavirüse yakalandı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut açıklaması geldi Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut açıklaması geldi Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gündemi ve takımın son durumu üzerine FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bursaspor tarihi maçta tur biletini kaptı Bursaspor tarihi maçta tur biletini kaptı Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.

Bir bakışta 2020: Spor dünyasında neler oldu? Bir bakışta 2020: Spor dünyasında neler oldu? Koronavirüs pandemisi her alanda olduğu gibi spor dünyasına da damgasını vurdu. Pandeminin gölgesi altında geçen 2020'de yaşananları sizler için derledik. İşte 2020'den öne çıkanlar...

• Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu

• Kobe Bryant, Diego Armando Maradona ve Paolo Rossi gibi sporun efsane isimleri hayatlarını kaybetti.

• Konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın sürenin ardından rakibini Kadıköy'de yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.

• İstanbul, 9 yıl sonra yeniden Formula 1 takvimine dahil edildi.

Ankaragücü'nün yükselişi devam ediyor Ankaragücü'nün yükselişi devam ediyor Süper Lig'de ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekip ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.