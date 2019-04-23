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  3. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışma gerçekleştirdi.     

Sakatlığı bulunan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ile geçirdiği trafik kazası sonrası izinli olan Hüseyin Türkmen antrenmana katılmazken, tedavisi yapılan Caleb Ekuban ise kondisyon salonunda çalıştı.     

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma ve taktik çalışmalarının yanı sıra yarı sahada çift kale maç yaptı.     

Öte yandan, antrenman öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri ile bazı taraftarlar çocuklarıyla tesisleri ziyaret ederek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.     

Öğrenciler dev Türk bayrağı açarken, futbolcular da Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu Türk bayraklarıyla basın mensuplarına poz verdi.     

Futbolcular, yakından ilgilendikleri öğrencilere forma imzaladı.

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