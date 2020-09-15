Trabzonspor'da Ekuban'dan kötü haber geldi

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Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Ekuban'ın MR'ı çekildi. Oyuncudan kötü haber geldi...

Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yarım düzineden fazla sakat oyuncusu bulunan Karadeniz ekibinde bir kötü haber de Ekuban'dan geldi.

Başarılı oyuncunun çekilen MR'ında sakatlığı tespit edildi. Ekuban en az 10 gün süreyle dinlendirilecek. Böylelikle bu hafta oynanacak Denizlispor maçında forma giymesi beklenmezken, bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor maçına da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da ayrıca Kamil Ahmet de sahalardan 2-3 hafta uzak kalabileceği konuşuluyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamil Ahmet Çörekçi

Beşiktaş maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alınan futbolcumuzda yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Caleb Ekuban

Beşiktaş maçında sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan alınan futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.