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  3. Trabzonspor'da Daniel Sturridge kabusu

Trabzonspor'da Daniel Sturridge kabusu

Trabzonspor'da Daniel Sturridge kabusu

Trabzonspor'da Daniel Sturridge'nin sakatlığı nedeniyle 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İngiliz golcünün sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edildi. Sturridge ligde 188, Avrupa Ligi'nde ise 125 dakika oynayabildi.

12 İSİM SAKATLANDI

Trabzon'da bu sezon 12 oyuncu sakatlık yaşadı. Göztepe maçında sakatlıkları süren Ekuban, A.Ömür, A.Parmak, Onazi ve Obi de oynayamayacak.

TRABZON'UN GÖZÜ ZİRVEDE!

Karadeniz Fırtınası bugün evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Gözü liderlik koltuğunda olan Trabzon bugün kazanarak Alanyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

SON 19 YILDA İLK KEZ AZALDI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'un borcu son 19 yılda ilk kez azaldı" şeklinde konuştu.

(Takvim)

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