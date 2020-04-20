Trabzonspor'da büyük gün geldi! Canlı yayında imza şov...

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcular imzalarını video konferans yöntemiyle atacaklar. Başkanın bu fikrini oyuncular da çok sevdi.

Trabzonspor'da uzun süredir konuşulan Jose Sosa ve Filip Novak'ın sözleşmeleriyle ilgili müjdeli haber geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncudan haftalar önce söz almıştı. Ancak menajerlerinin sürekli ekstradan para istemeleri sebebiyle süreç uzuyordu. Ağaoğlu'nun bu sorunu da çözdüğü ve iki isim için ilginç bir imza töreni hazıladığı kaydedildi. Buna göre sezon sonu kontratları bitecek olan Sosa ve Novak koronavirüs sebebiyle herkesin evde kaldığı günlerde video konferans yoluyla yeni sözleşmelerini imzalayacaklar. Bu anlar da Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İki yıldızın da bu fikri çok beğendiği öğrenildi.

JOSE SOSA ÖN AYAK OLDU

Bordo-mavili yönetim, koronavirüs sebebiyle oyunculardan fedakarlık istiyor. Yerli oyuncular kabul ederken yabancıları ise Jose Sosa ikna edecek. Arjantinli kaptan zor günlerde kulübe yardımcı oluyor.

(Fotomaç)