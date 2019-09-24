Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Birinci gruptaki futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi çalışması yaptığı kaydedildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, perşembe günü yapılacak antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.