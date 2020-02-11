Trabzonspor'da Alexander Sörloth PFDK'ya sevk edildi

TFF'yen yapılan açıklamada, "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALEXANDER SORLOTH'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
43. MADDE NE DİYOR?
Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesinde, "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir." ifadeleri yer alıyor.
Fenerbahçe'nin İkinci Başkanı Semih Özsoy, Süper Lig'in 21. haftasında oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Alexander Sörloth, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "kural dışı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Riva’da yapılan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.
7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.