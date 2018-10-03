Trabzonspor'da Akhisarspor maçının hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Filip Novak ile Luis Ibanez katılmazken Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmanda oyuncular pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.