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  3. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Daniel Sturridge, Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Daniel Sturridge, Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Daniel Sturridge, Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor’da AEK maçında dizinden sakatlanan Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Daniel Sturidge Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde AEK’yı eleyerek gruplara kalmanın moraliyle Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Trabzonspor, Kadıköy'deki 22 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmenin hesaplarını yapıyor.

Bordo mavililerde Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet ve Onazi, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Yeni transfer Sturidge ise kadroya alınmadı.

(TRT Spor)

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