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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 11:20
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Trabzonspor'da 7 ismin bileti kesildi

Trabzonspor'da 7 ismin bileti kesildi

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Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Trabzonspor'da teknik patron Abdullah Avcı, kadroda düşünmediği 7 ismi gönderiyor. İşte o isimler...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetime gidecek oyuncularla ilgili raporunu bugün sunacak.

Sabah'ın haberine göre, devre arasında değişime hazırlanan Avcı, genç oyuncuları oynatmak için de kadroda yer açmak istiyor.

Ayrıca devre arası takıma katılması muhtemel 4 takviyeye de yer bulmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının, stoperdeki 4 yabancı oyucundan ikisinin gitmesine onay verdiği ifade edildi.

Trabzon'da yerel basın, yönetimi istifaya davet etti

Gaston Campi ve Majid Hosseini için menajerleri şimdiden kulüp arayışına girerken, Ahmet Canbaz ve Salih Kavrazlı da kiralık gönderilecek.

Trabzonspor'da 10. kupa hefefi erken bitti

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