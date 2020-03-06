Trabzonspor'da 3 maçlık kritik viraj! Çimşir rotayı çizdi...

Önce Gaziantep FK ve ertelenen Yeni Malatya deplasmanı, ardından içerideki Başakşehir maçı... Ligde 8 günlük süreçte 3 sınav verecek olan Trabzonspor, kritik virajı kayıpsız geçip şampiyonluk yolunda farkı açmayı hedefliyor.

Trabzonspor’un kritik virajı... Süper Lig’de 1 maç eksiğiyle lider Başakşehir’in 1 puan gerisinde bulunan Bordo-Mavililer, yoğun bir tempoya girmiş durumda. Hafta içinde Fenerbahçe’yi Ziraat Türkiye Kupası’nda mağlup eden Trabzonspor, ligde de 8 günlük periyotta 3 kritik mücadeleye çıkacak. Fırtına’nın ilk rakibi yarın deplasmanda Gaziantep FK olacak. Hafta içinde ise deprem felaketi nedeniyle ertelenen Yeni Malatya deplasmanı oynanacak.

Trabzonspor bir sonraki hafta sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacak. Kendi sahasında direkt rakibi konumundaki Başakşehir’i konuk edecek olan Bordo- Mavili ekibin hedefi, bu virajdan 9 puanla ayrılıp zirve yarışındaki rakipleriyle farkı yavaş yavaş açmak.

‘Rüzgarı arkamıza alırız’

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, 8 günde alınacak 9 puana çok önem veriyor, ekibiyle ve oyuncularıyla yaptığı toplantılarda “3’te 3 yaparsak, şampiyonluk yolunda rüzgarı iyice arkamıza alırız” diyor. Sonrasında ise Bordo-Mavililer fikstür anlamında rahatlayacak, dinlenme fırsatı bulacak. Çünkü Fenerbahçe ile kupa rövanşı Nisan ayında olacak.

(Fanatik)