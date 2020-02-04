Trabzonspor-BB Erzurumspor CANLI

İLK 11’LER:
TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, A. Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad
CANLI! TRABZONSPOR 4-0 BB ERZURUMSPOR
GOLLER: Dk.16 Sörloth, Dk.26 Yusuf Acer (k.k.), Dk.41 Nwakaeme, Dk.61 Merthan (k.k.)
MÜCADELEDE İKİNCİ YARI OYNANIYOR...
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