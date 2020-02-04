  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Şubat 2020 Salı 20:07
  • |
  • 04 Şubat 2020 Salı 21:57

Trabzonspor-BB Erzurumspor CANLI

Trabzonspor-BB Erzurumspor CANLI

Paylaş

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

İLK 11’LER:

TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, A. Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad

CANLI! TRABZONSPOR 4-0 BB ERZURUMSPOR

GOLLER: Dk.16 Sörloth, Dk.26 Yusuf Acer (k.k.), Dk.41 Nwakaeme, Dk.61 Merthan (k.k.)

MÜCADELEDE İKİNCİ YARI OYNANIYOR...

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Merih Demiral Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldı

title

Eljif Elmas'ın siftah yaptığı Napoli zorlu maçta galip geldi

title

'Değişim 2020'de devam edecek'

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor-BB Erzurumspor CANLI
Trabzonspor-BB Erzurumspor CANLI

Trabzonspor-BB Erzurumspor CANLI

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Fenerbahçe'den 'ırkçılık' açıklaması
Fenerbahçe'den 'ırkçılık' açıklaması

Fenerbahçe'den 'ırkçılık' açıklaması

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra oluşan ırkçılık iddialarına yanıt verdi.

TFF'den açıklama! Nihat Özdemir...
TFF'den açıklama! Nihat Özdemir...

TFF'den açıklama! Nihat Özdemir...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

FLAŞ! Kadro dışı kaldı
FLAŞ! Kadro dışı kaldı

FLAŞ! Kadro dışı kaldı

2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı.

Uğurcan için gelen reddedilemeyecek teklifi açıklıyoruz!
Uğurcan için gelen reddedilemeyecek teklifi açıklıyoruz!

Uğurcan için gelen reddedilemeyecek teklifi açıklıyoruz!

Uğurcan için gelen reddedilemeyecek teklifi açıklıyoruz!

Mbaye Diagne'de son dakika! Bir transfer daha...
Mbaye Diagne'de son dakika! Bir transfer daha...

Mbaye Diagne'de son dakika! Bir transfer daha...

Mbaye Diagne'de son dakika! Bir transfer daha...

Zehir zemberek açıklama! 'Kuralına göre oynatacağız'
Zehir zemberek açıklama! 'Kuralına göre oynatacağız'

Zehir zemberek açıklama! 'Kuralına göre oynatacağız'

Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatası iddiasıyla ilgili başvurusunu TFF'ye gönderdiğini açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.