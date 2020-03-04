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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 08:50
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 08:58

Trabzonspor'a Yusuf Sarı'dan kötü haber! 1-2 ay uzak kalacak...

Trabzonspor'a Yusuf Sarı'dan kötü haber! 1-2 ay uzak kalacak...

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Yan bağlarında esneme tespit edilen Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Sarı, 1 ila 2 ay arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Rize maçı öncesinde yapılan idmanda sakatlanan Yusuf Sarı’nın yan bağlarında esneme tespit edildi. Tedavisi için Fransa’ya giden 20 yaşındaki oyuncunun durumunun beklenilenden daha ciddi olduğu kaydedildi.

Genç oyuncunun yapılacak tedaviler sonrasında 1 ila 2 ay arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Geri dönüşünün sezon sonunu bulması beklenilen Yusuf için Trabzonspor’dan resmi açıklama yapılacağı öğrenildi.

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