Trabzonspor'a Yusuf Sarı'dan kötü haber! 1-2 ay uzak kalacak...

Rize maçı öncesinde yapılan idmanda sakatlanan Yusuf Sarı’nın yan bağlarında esneme tespit edildi. Tedavisi için Fransa’ya giden 20 yaşındaki oyuncunun durumunun beklenilenden daha ciddi olduğu kaydedildi.
Genç oyuncunun yapılacak tedaviler sonrasında 1 ila 2 ay arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Geri dönüşünün sezon sonunu bulması beklenilen Yusuf için Trabzonspor’dan resmi açıklama yapılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.
ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.
SAKATLIĞI nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Mario Lemina’yı bu haftaki Sivasspor deplasmanına yetiştirmek için doktorlar yoğun çaba harcıyor.
Beşiktaş, futbolda Sergen Yalçın ile üst sıralar için umutlanırken, basketbolda Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde play-off iddiasını da güçlendirdi.
Beşiktaş formasıyla çıktığı son 10 maçta sadece bir gol atıp bir de asist yapabilen Adem Ljajic’in sezon sonunda gönderilmesine karar verildi. Sergen Yalçın da yönetime verdiği raporda yıldız oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmek istemediğini bildirdi.
Bir süredir Galatasaray’ın da gündeminde olan Victor Wanyama'nın yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki ön libero, MLS ekiplerinden Montreal Impact’a transfer oldu.
THY EuroLeague’de bugün saat 22.15’te İsrail’in Maccabi takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes’te kafile, uçağa giriş sırasında ek güvenlik bahanesiyle didik didik arandı.