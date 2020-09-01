Trabzonspor'a ya Marcone ya Baeza

AKŞAM

Ön libero arayışlarını sürdüren Fırtına'da iki isim öne çıkıyor.

Sosa ve Ndiaye’nin ayrılmasının ardından kadrosuna Flavio ile Trondsen’i katan Trabzonspor, ön libero için de girişimlerini sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, Boca Juniors’tan Ivan Marcone ile Necaxa forması giyen Claudio Baeza için düğmeye bastı. Girişimler iki oyuncu için de sürüyor. Bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

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