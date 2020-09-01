Trabzonspor'a ya Marcone ya Baeza

Sosa ve Ndiaye’nin ayrılmasının ardından kadrosuna Flavio ile Trondsen’i katan Trabzonspor, ön libero için de girişimlerini sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, Boca Juniors’tan Ivan Marcone ile Necaxa forması giyen Claudio Baeza için düğmeye bastı. Girişimler iki oyuncu için de sürüyor. Bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
Ön libero arayışlarını sürdüren Fırtına'da iki isim öne çıkıyor.
Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Gökhan Töre transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, ilk yarıda seyircisiz oynanan maçların karşılığında 2. yarıda da aynı maçların seyircisiz oynanması için TFF'ye başvurdu.
Manchester City, Barcelona'nın süper starı Lionel Messi'yi transfer etmek için yıldız oyuncunun önüne adeta bir servet sundu.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Marcao'ya teklif olmadığını söyledi.
Şenol Güneş, “Bizim talep ettiğimiz bir oyuncu başka bir yeri seçiyorsa ona saygı duyuyorum. Ama talep edipte düşünüp, orası, burası pazarlık yapıyorsa o zaten bize ait olmasın daha iyi” diye konuştu.