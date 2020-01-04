Trabzonspor'a Jose Sosa ve Novak'ta menajer engeli

Ogenyi Onazi ve Donis Avdijaj ile yolları ayırmak üzere olan bordo-mavililer, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak ile de görüşmeleri sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı, "Takımda kalmaları için en yüksek limiti verdik" açıklamasından sonra oyunculara önerilen rakamlar ortaya çıktı.

Trabzonspor'un Sosa'ya sezon başına 2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiği, Novak'a ise 3 yıllık sözleşmesinin yanı sıra sezon başına 1 milyon 500 bin Euro teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncuların bu rakamlara sıcak baktığı ifade edilirken, menajerlerinin ise daha yüksek rakamlar almaya çalıştığı öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ÖNERİLEN RAKAMLAR BELLİ OLDU

Bordo-mavili yönetim; Arjantinli orta sahaya iki, Çek savunmacıya da üç yıllık mukavele teklifinde bulundu. Oyuncular rakam ve sürelere sıcak bakıyor ancak menajerlerin beklentileri daha yüksek rakamlar almaya çalıştığı öğrenildi.

(Sabah)