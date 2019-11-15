Trabzonspor'a Filip Novak'tan kötü haber

Trabzonspor'da sakatlık kâbusu bitmiyor. Bordomavililerin istikrar abidesi Filip Novak milli takım kampında tedonundan sakatlandı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Novak’ın durumuyla ilgili Trabzonspor’un yaptığı açıklama şu şekilde:

“Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Flipp Novak’ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz Pazar günü Trabzon’a gelecek ve burada kulüp doktorumuz M.Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon’da devam edilecektir.

U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı ise Trabzon’a gelecek ve tedavisine burada başlanacaktır.”

29 yaşındaki oyuncu, 7. haftada oynanan Ç.Rize maçında kasığından sakatlanıp oyundan çıkmış ancak bir haftalık tedavinin ardından sahalara dönmüştü.

Trabzonspor, bu şok haberle sarsılırken, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sturridge, Obi Mikel ve Sosa'nın da sakatlıkları henüz geçmiş değil. Bu arada Yusuf Sarı da sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım kampından çıkarıldı.

ONAZİ CAN SIKIYOR

Geçen yıl Aralık ayağında aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönemeyen Onazi, sabırları taşırdı. Nijeryalı futbolcu lige verilen milli aranın ardından izin almadan Trabzon'dan ayrıldı. Trabzonspor Kulübü oyuncunun bu davranışı sonrası noter tespiti yaparken Nijeryalı'ya para cezası verileceği öğrenildi.

(Sabah)