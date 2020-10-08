Trabzonspor'a Edgar Ie'den iyi haber geldi

SPOR GÜNDEMİ

Cisse: Kim mutlu olmaz ki Cisse: Kim mutlu olmaz ki Papiss Cisse, "Çok teklif aldım ama Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada oynamaktan hangi futbolcu mutlu olmaz ki." dedi.

Cimbom'da Belhanda'nın belirsizliği devam ediyor Cimbom'da Belhanda'nın belirsizliği devam ediyor Galatasaray'da Younes Belhanda muamması sürüyor.

Ağaoğlu döneminde Trabzonpor'a 26 yabancı Ağaoğlu döneminde Trabzonpor'a 26 yabancı Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.

Zanka'nın gidiş sebebi belli oldu Zanka'nın gidiş sebebi belli oldu Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.

Galatasaray'da Arda Turan özel olarak hazırlanıyor Galatasaray'da Arda Turan özel olarak hazırlanıyor Maç kondisyonu konusunda sorunlar yaşayan Arda Turan'ın milli arayı en iyi şekilde değerlendireceği bildirildi.