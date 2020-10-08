Trabzonspor'a Edgar Ie'den iyi haber geldi

Trabzonspor'a, Edgar'dan iyi haber... Fırtına'nın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelede Edgar Ie sakatlanarak oyunu terk etmişti.
Uzun süredir savunmada problemler yaşayan Karadeniz devi, tam nokta atışı bir isim bulmuşken yaşanan bu sakatlık caimayı endişelendirmişti. Ancak müjdeli haber geldi.
26 yaşındaki futbolcunun MR'ı temiz çıktı. Tedavi süreci iyi geçtiği öğrenilen Edgar'ın tüm sakatlığını atlattığı da gelen haberler arasında yer alıyor
Papiss Cisse, "Çok teklif aldım ama Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada oynamaktan hangi futbolcu mutlu olmaz ki." dedi.
Galatasaray'da Younes Belhanda muamması sürüyor.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Maç kondisyonu konusunda sorunlar yaşayan Arda Turan'ın milli arayı en iyi şekilde değerlendireceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, milli görevin kutsallığından bahsetti: “Üstümde milli arma var. A Milli ya da Ümit Milli hiç fark etmez. Milli forma üzerindeki Ay-Yıldız için mücadele etmek önemli. Yarın A Milli Takım'a gider, çıkar oynarım."