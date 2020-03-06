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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 17:40
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  • 06 Mart 2020 Cuma 17:40

Trabzonspor'a baklavalı karşılama

Trabzonspor'a baklavalı karşılama

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Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan Trabzonspor Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla şehre geldi.

Gaziantep Havalimanı’nda bordo-mavilileri bir grup taraftar baklavalar ile karşıladı. Trabzonspor maç saatine kadar kamp yapacağı otele yerleşti.

Trabzonspor’un 22 kişilik kadrosunda Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manoel Messias, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Guilherme Costa Marques, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban yer aldı. 

Sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira ise Gaziantep’e getirilmedi.

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