  • $5,9133
  • 6,6009
  • 245.602
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
31 Mayıs 2019 Cuma 08:38 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:38

Trabzonspor, Youssef El Arabi ve Rachid Alioui'yi takip ediyor

Trabzonspor, Youssef El Arabi ve Rachid Alioui'yi takip ediyor

Rodallega'nın ayrılma ihtimaline karşılık Trabzonspor tecrübeli bir forvet için arayışlara başladı.

Rodallega'nın ayrılma ihtimaline karşılık Trabzonspor tecrübeli bir forvet için arayışlara başladı. Bordo-Mavililer’in scoutları 32 yaşındaki Faslı Youssef El Arabi ile yine Fas asıllı Rachid Alioui’yi mercek altına aldı. El Arabi, Katar’ın Al Duhail takımında forma giyiyor. Sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek. Fransız vatandaşı da olan Alioui ise Fransa’da Nimes’ta oynuyor. 26 yaşındaki Alioui’nin de mukavelesi önümüzdeki ay sonunda bitiyor.

(Star)

Diriliş Ertuğrul Final Yapıyor! Yeni Bölüm Fragmanı İzle

Hercai 12. Yeni Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kurtaran 2019 tatbikatında dikkat çeken görüntü

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.