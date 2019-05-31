Trabzonspor, Youssef El Arabi ve Rachid Alioui'yi takip ediyor

Rodallega'nın ayrılma ihtimaline karşılık Trabzonspor tecrübeli bir forvet için arayışlara başladı. Bordo-Mavililer’in scoutları 32 yaşındaki Faslı Youssef El Arabi ile yine Fas asıllı Rachid Alioui’yi mercek altına aldı. El Arabi, Katar’ın Al Duhail takımında forma giyiyor. Sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek. Fransız vatandaşı da olan Alioui ise Fransa’da Nimes’ta oynuyor. 26 yaşındaki Alioui’nin de mukavelesi önümüzdeki ay sonunda bitiyor.

(Star)