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  3. Trabzonspor yönetimi, Halil Dervişoğlu transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor

Trabzonspor yönetimi, Halil Dervişoğlu transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor

Trabzonspor yönetimi, Halil Dervişoğlu transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor

Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraştığı Halil İbrahim Dervişoğlu'nu bitirmek için düğmeye bastı. 19 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşan Trabzonspor, Sparta Rotterdam ile masaya oturup, bonservisini alacak.

19 yaşındaki gurbetçi forvet için kulübü Sparta Rotterdam'a 500 bin euro bonservis bedeli öneren bordo-mavililer daha sonra rakamı 700 bin euro'ya yükseltmişti. Pazarlık sürerken, transfer komitesindeki idareciler işi bitirmek için Hollanda'ya gitti. Sparta Rotterdam yetkilileri ile yüz yüze yapılacak görüşmede, oyuncunun Trabzonspor'da oynama konusundaki isteği yinelenecek ve bonservisi alınmaya çalışılacak. Yönetim, rakamı gerekirse biraz daha yukarı çekip bu transferi noktalamak istiyor. Halil'in de kulağının bu görüşmede olduğu, anlaşmanın sağlanması halinde imzaya geleceği bildirildi.

BABA DERVİŞOĞLU: BIRAKIN GİTSİN?

Aileden Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu'nun transferi için babası da devreye girdi. Sparta Rotterdam kulübünün yöneticileriyle görüşen baba Muzaffer Dervişoğlu'nun oğlunun memleketlerinin takımı Trabzonspor'da forma giymek istediğini anlatıp, bonservisi için kolaylık istediği bildirildi.?

EKUBAN SALI SAHNE ALIYOR

Afrika? Uluslar Kupası, Mısır'da bugün başlıyor. 19 Temmuz'a kadar sürecek turnuvada Trabzonsporlu Caleb Ekuban da Gana formasıyla mücadele edecek. Gana Milli Takımı ilk maçını salı günü Benin ile yapacak.

EFECAN İÇİN YOĞUN PRES

Bucaspor'un genç forveti Efecan Barlık için de girişimler devam ediyor. 16 yaşındaki santrfor için kulübü ile görüşmelerin son aşamaya geldiği gelen haberler arasında... Genç yaşına rağmen alt kategorilerde 87 gol atma başarısı gösteren Efecan'ın geleceğinin çok parlak olduğu yorumları yapılıyor. Bucaspor'un amatör kümeye düştüğü için Efecan'ın gitmesine izin vermesi bekleniyor. 

(Fotomaç)

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