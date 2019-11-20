Trabzonspor 'Yeni Yusuf Yazıcı'sını buldu

2000 doğumlu olan orta saha oyuncusu Kerem Baykuş, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İdmanlardaki hırsıyla da alkış alan 19 yaşındaki futbolcu, sezon başı hazırlık kampında İtalyan ekibi Verona'ya gol atma başarısı göstermişti.

YENİ YUSUF OLMAK İSTİYOR

Kendisine Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'yı örnek alan Kerem, onun gibi Trabzonspor'da kaptanlığa yükseldikten sonra Avrupa'ya giderek kulübünü orada temsil etmek istediğini söyledi.

(Sabah)