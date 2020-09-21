Trabzonspor yeni sezona kabus gibi başladı

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Trabzonspor, sezona iyi başlayamadı.
Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olurken, ikinci haftada da Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kalarak galip gelemedi.
İlk 2 haftada 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle ligde hanesine sadece 1 puan yazdırabilen Karadeniz ekibi, 5 puan kaybetti.
En son 2011-2012 sezonunda ilk 2 haftada 1 puan toplayan Karadeniz ekibi, son 9 sezon içerisindeki en kötü lig başlangıcını yaptı.
- Son 9 sezonun başlangıçları
Trabzonspor, 2012-2013 sezonunda 4, 2013-2014 sezonunda 3, 2014-2015 sezonunda 2, 2015-2016 sezonunda 6, 2016-2017 sezonunda 3, 2017-2018 sezonunda 4, 2018-2019 sezonunda 3, 2019-2020 sezonunda 4 puan elde etmişti.
Bordo-mavililer, bu sezon da 1 puan ile söz konusu dönem içerisindeki en az puanını elde etti.
- 26 hafta sonra gol atamadı
Trabzonspor, ligde 26 hafta sonra gol kaydedemedi.
Geçen sene ligin 10. haftasında Göztepe'ye sahasında 1-0'lık sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor maçından da golsüz ayrılarak 26 hafta sonra rakip kaleye gol gönderemedi.
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