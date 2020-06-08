Trabzonspor yakın takipte

Avrupa Kupaları'ndan iki yıl men cezası alan Manchester City'nin üç günlük duruşması dün başladı.

AKŞAM

Duruşma yarın sona erecek. UEFA’dan ceza alan Trabzonspor da City’nin bu davasını yakından takip ediyor. CAS’a başvuracak olan Karadeniz ekibi, City’nin mahkemeye yaptığı savunmaya ve çıkacak karara göre hareket edecek.