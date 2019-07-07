Trabzonspor, Wilfried Bony ile tamaslara başladı

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için transfer görüşmesi yaptığı Rachid Aliou ile Yusuf El Arabi'nin farklı takımlarla anlaşması Marcus Berg'in ise henüz yapılan teklifi kabul etmemesi nedeniyle alternatif isimler gündeme gelmeye başladı.

Bordo-mavililerin son olarak Swansea forması giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Wilfried Bony ile temaslara başladığı öğrenildi.

Önceki sezonlarda da ismi Trabzonspor ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Bony'ye de benzer rakamları önerecek olan yönetim, gelecek cevaba göre hareket edecek.

Alternatif isimlerle temasa başlamasına rağmen bordo-mavililerin en çok istediği ismin Marcus Berg olduğu da öğrenildi.

(Sabah)