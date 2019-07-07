Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor, Wilfried Bony ile tamaslara başladı

Trabzonspor, Wilfried Bony ile tamaslara başladı

Trabzonspor, Wilfried Bony ile tamaslara başladı

Forvet arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, bonservisi elinde olan Wilfried Bony ile temaslara başladı.

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için transfer görüşmesi yaptığı Rachid Aliou ile Yusuf El Arabi'nin farklı takımlarla anlaşması Marcus Berg'in ise henüz yapılan teklifi kabul etmemesi nedeniyle alternatif isimler gündeme gelmeye başladı.

Bordo-mavililerin son olarak Swansea forması giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Wilfried Bony ile temaslara başladığı öğrenildi.

Önceki sezonlarda da ismi Trabzonspor ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Bony'ye de benzer rakamları önerecek olan yönetim, gelecek cevaba göre hareket edecek.

Alternatif isimlerle temasa başlamasına rağmen bordo-mavililerin en çok istediği ismin Marcus Berg olduğu da öğrenildi.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Takipçisi ateş püskürdü: Sanırsın...
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e romantik jest!
Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
<p>Mardin’de meslek lisesinde makine bölümünde okuyan Muzaffer Emir Muratoğlu (17) harçlıklarını bir

17 Yaşındaki Genç Mardin’in İlk Yerli Otomobilini Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bolu'da ele geçirildi! Gramı 4 milyon dolar

2 bin rakımda 60 bin kovanla bal hasadı