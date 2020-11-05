Trabzonspor ve Mainz'ın da istediği Yunus Mallı'nın ilk tercihi Galatasaray

Sezon sonunda Alman ekibi Wolfsburg'la sözleşmesi sona erecek olan Yunus Mallı için Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor ve Mainz'ın devrede olduğu öğrenilmişti. Milli futbolcunun ilk tercihinin Sarı-Kırmızılılar olduğu kaydedildi.
Bu doğrultuda ilk olarak Aslan'la masaya oturacak olan 28 yaşındaki oyuncunun anlaşma sağlanamaması durumunda diğer ekiplerle görüşeceği gelen haberler arasında.
Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, bu akşam sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk ediyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Özellikle Rusya ve Macaristan maçları bizim için önemli. İkisini de kazanmak istiyoruz ama asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve iyi sonuçlarla futbolumuzu göstermek. Aynı zamanda da Dünya Kupası'na katılmak; hayallerimiz bu ve bunu da yapacağımızı düşünüyoruz" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız forveti Samatta, “2020'nin En Etkili 100 Genç Afrikalısı” listesinde yer aldı. Tanzanyalı, futbol sahası dışında da ön plana çıktı.
İngiliz basını, Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'taki performansının ardından Cezayirli oyuncunun SiyahBeyazlı takıma çabuk adapte olduğunu yazdı.