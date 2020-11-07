Trabzonspor uçağı, hava muhalefeti nedeniyle havalanamadı

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından dönecek olan Trabzonspor kafilesini taşıyan uçak, hava şartları nedeniyle kalkış yapamadı.
Saat 20.00 Alanya Gazipaşa Havalimanı’ndan kalkması planlanan uçak 1 saat rötar yaptı.
Pist başı yapan uçak, rüzgarın şiddetini arttırması sonrasında tekrar park alanına döndü. Bordo-mavili kafile uçaktan inerek beklemeye başladı.
Trabzonspor uçağa aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı. Bordo-mavililerin uçağı pist başı yapmasına rağmen rüzgarın hızını arttırması sonucu uçak kalkış yapamadı.
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Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor - Trabzonsor maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.