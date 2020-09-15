Trabzonspor transferde harekete geçti

Sakatlıklar, Sörloth krizi ve Beşiktaş yenilgisi ile yeni sezona giren Trabzonspor'da yönetim transfere hız verdi.
Özellikle Beşiktaş maçında forvette yaşanan sıkıntıdan sonra St.Etienne'in Tunuslu yıldızı Wahbi Khazri için girişimler yeniden başladı. İlk görüşmelerde Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmayan golcü oyuncuyu ikna etmek isteyen yönetim, kulübüne de satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini yenileyecek.
SALCEDO İÇİN GERİ SAYIM
Vitor Hugo için Palmeiras'ı bir türlü ikna edemeyen bordo-mavililer, Meksikalı Carlos Salcedo transferinde önemli mesafe kat etti. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki stoperin de Trabzonspor'a sıcak bakması nedeniyle kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiği kaydedildi.
SAMBACI PAZARLIĞI
Trondsen'in sakatlığı ile orta sahada eksilen Trabzonspor, Flavio'nun Bahia'dan takım arkadaşı Gregore de Magalhaes da Silva için kolları sıvadı. Transfermarkt verilerine göre değeri 800 bin Euro olan Brezilyalı 6 numara için Bahia'nın daha yüksek bir fiyat istediği belirtildi. Bunun üzerine bordomavili yönetim durumu değerlendirme kararı alırken, oyuncunun çok beğenildiği ve alınması için çaba sarf edileceği ifade edildi.
Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcünün transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran ve adı Beşiktaş'la takas dedikodularına da karışan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüp arayışına başladı. 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl önce kapısından döndüğü İngiltere Premier Lig hedefine bu kez ulaşmayı arzuluyor. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın alternatifini bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ortaya atılan iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferde "adım adım" hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karşılaşmayı evinde televizyondan izleyen Beşiktaş'ın teknik patronu maçta her şeyin hesapladığı gibi gittiğini söyledi, “Topu rakibe bırakıp, kendi planımızı uyguladık ve kazandık. Eksiklerimizi giderdiğimiz zaman çok daha güçlü bir takım olacağız” dedi.
Fenerbahçe, tek stoperle kaldığı ve şampiyonluğu kaybettiği 2019-20 sezonunun ardından yeni dönemde savunmasını iyi kurdu. Tisserand ve Lemos gibi takviyelerin yanında Serdar, Sadık ve Zanka ile alternatifler oluştu.