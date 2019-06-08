08 Haziran 2019 Cumartesi 11:44 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:44
Trabzonspor Taylan Antalyalı için tüm şartlarını zorluyor
Trabzonspor, Taylan Antalyalı için Erzurumspor’a yeni bir teklifte bulundu. Genç yıldız için ısrarcı olan Trabzonspor para + takas teklifini sundu.
Trabzonspor, Erzurumspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmakta kararlı.
MAKSİMUMA ÇIKTILAR
Bordo-Mavililer, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan genç yıldız için yeni bir teklif sundu.
Karadeniz ekibi verebileceği en yüksek rakamı önerdi. Ayrıca takasla bazı oyuncuları da verebileceğini belirten Fırtına oyuncuyla da temas kurdu. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı ve Gaston Campi ile anlaşmıştı.
(Takvim)