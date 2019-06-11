11 Haziran 2019 Salı 09:48 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:48
Trabzonspor, Taylan Antalyalı için Erzurumspor'a 700 bin euro önerdi
Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istediği Taylan Antalyalı'nın transferi için gaza bastı.
Trabzonspor’un küme düşen Erzurumspor’a Taylan için 700 bin euro önerdiği ortaya çıktı.
Transfere toplamda 3 milyon euroluk bir bütçe ayıran Bordo-Mavililer’in Taylan savaşını kazanmak için rakamı 1 milyon euroya kadar çıkartabileceği ileri sürüldü. Trabzon’un Taylan’ın olmaması durumunda rotasını geçen sezonun ikinci yarısını Ç. Rize’de kiralık oynayan Azubuike’ye çevirecek.
(Star)