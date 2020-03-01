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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 12:31
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  • 01 Mart 2020 Pazar 12:34

Trabzonspor, tarihinin en golcü dönemini yaşıyor

Trabzonspor, tarihinin en golcü dönemini yaşıyor

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Süper Lig'de 54 gole ulaşan bordo-mavililer, 46 sezondur mücadele ettiği bu organizasyonda geride kalan 23 maç itibarıyla en skorer performansını yakaladı.

Süper Lig'de dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor, tarihinin en golcü dönemini yaşıyor.

Ligde 54 gole ulaşan bordo-mavililer, 46 sezondur mücadele ettiği bu organizasyonda geride kalan 23 maç itibarıyla en skorer performansını yakaladı.

Daha önceki 23 maçlık dönemlerde en iyi performansı, 1995-1996 sezonunda rakip fileleri 53 kez havalandırarak gerçekleştiren Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kaydettiği 5 golle bu istatistiği daha da yukarı çekti.

Bordo-mavililer, 23 maçlık periyotlarda en kısır dönemini ise 14 gol kaydedebildiği 1974-1975 sezonunda geçirmişti.

Çimşir ile daha golcü

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 6 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırarak 3,16 gibi yüksek bir gol ortalaması yakaladı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısındaki 17 maçta 35 gol kaydederek, 2,05 gol ortalamasıyla oynamıştı.

Bu sezon sahaya çıktığı 23 maçta 54 gol atan Karadeniz ekibi, ligin en golcü takımı olurken, 2,34 ortalama elde etti.

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