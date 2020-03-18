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aksam.com.tr
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 11:32
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  • 18 Mart 2020 Çarşamba 11:32

Trabzonspor Süper Lig'in ikinci yarısında alev aldı!

Trabzonspor Süper Lig'in ikinci yarısında alev aldı!

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Süper Lig'in ilk 9 haftalık bölümünde 16 puan toplayan Trabzonspor, ikinci devrenin ilk 9 haftası itibariyle 21 puana ulaşmayı başardı.

Süper Lig’in ilk 9 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puan toplayan Trabzonspor, ikinci devrede bambaşka bir görüntü ortaya koydu.

İkinci yarıdaki 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Bordo-Mavililer, 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puanı hanesine yazdırdı, ilk devre performansını geride bıraktı.

Karadeniz devi böylece puan kaybettiği rakiplerinden rövanşını aldı.

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